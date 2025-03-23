İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı! Peki İBB'ye Kayyım Tehlikesi Devam Ediyor mu?

İBB Başkanı İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanırken; 'kent uzlaşısı' soruşturmasında ise henüz karar verilmedi. Bu durumda herkes İBB'ye kayyım atanıp atanmayacağını merak ediyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı! Peki İBB'ye Kayyım Tehlikesi Devam Ediyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı. Vatan Emniyet'te ifade verdikten sonra dün akşam saatlerinde savcılık ifadesinin alınması üzerine Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun ifade işlemlerinin sona ermesiyle savcılık tutuklama talep etti ve bugün sabah saatleri itibarıyla İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu'na yöneltilen bir diğer suçlama ise 'kent uzlaşısı'ydı. Mahkeme, 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise İmamoğlu için kararını henüz vermedi.

16 milyon İstanbullunun en merak ettiği şey ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanıp atanmayacağı. İmamoğlu eğer 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında da tutuklanırsa İBB'ye kayyım atanması gündeme gelebilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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