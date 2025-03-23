İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan İlk Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanırken, 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde oy kullanmak için geldiği sandık başında açıklamalarda bulundu.

'HUKUK SİSTEMİMİZ ADINA UTANIYORUZ'

Yavaş, yaptığı açıklamada "Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz" ifadelerini kullanırken, "Ülkemiz adına utanç verici. Dünyada bu konuda yayınlar yapıldı. Hukuk sistemi sorgulanmaya başladı. 26 milyar lira havaya uçtu, yoksulluk olarak bize geri döndü" şeklinde konuştu.

'20 TANE POLİS ARACIYLA EVİN BASILMASI AMACI GÖSTERİYOR'

Yavaş, ortada iddianamenin olmadığına dikkat çekerek İmamoğlu'na sorulan soruların iğretici olduğuna dikkat çekerek "Bunlar nasıl sorular anlaşılır gibi değil. İfadeye çağırılması gerekirken 20 tane polis aracıyla evinin basılması zaten amacın ne olduğunu gösteriyor" ifadeleriyle tutuklanma kararına tepki gösterdi.

'KAYYUM ATANMAMASINA SEVİNDİM'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılması hakkında da konuşan Yavaş, "Ben kayyum atanmamasına sevindim. Umuyorum itirazla tutukluluk da kalkar. Masumiyet karinesi var, bunların hepsi çöpe atıldı" ifadelerini kullandı.

'ARTIK YETER, GENÇLERE YAZIK'

Erken seçim çağrısını yineleyen Yavaş, "Bu ülke artık tarafsız bağımsız bir yargı sisteminin kurulduğu ülke olmalı. Çok zor bir şey değil. Artık yeter gençlere yazık. Bugün meydanlar dolduran gençler başka bir iktidar görmediler. Meydanlara çıkan gençler dünyayı başka ülkeleri de görüyorlar. Hukuksuzluğa isyan ediyorlar" şeklinde konuştu.

Yavaş, Türkiye'de herhangi bir şekilde birine iftira atmanın mümkün olduğunu belirterek gizli tanıklığın kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

'KORKTUĞUMUZ BİR ŞEY YOK'

Sıranın kendisine gelip gelmeyeceği sorusuna da yanıt veren Yavaş, Bizim korktuğumuz bir şey yok. CHP'li hiçbir belediyenin yargılanmaktan imtina ettiğini görmedim. Mesele burada kumpas kurulması. Biz bir yol çizmek istiyoruz. Artık biz yolsuzluğun ortadan kalktığı bir ülke istiyoruz. Biz sosyal demokrat belediyeler olarak hükümetin açıklarını kapatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi