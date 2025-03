Ünlü Sanatçı Ercan Saatçi Serbest Bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) "ihale ve yolsuzluk" ile "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması başlatıldı.

İki soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 kişi gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında ünlü sanatçı Ercan Saatçi de yer aldı.

Ercan Saatçi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi konserlerine ilişkin gerekçeyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 91 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gözaltında tutulan isimlerden Ercan Saatçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü okurken TRT Eurovision finallerine katılan Ercan Saatçi, aynı yıl İTÜ kampüslerinde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasını "Her Name Is N.G." isimli şarkısı ile kazandı.

1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması'nda Özdemir Erdoğan birinci olurken Saatçi üçüncü oldu. Aynı yarışmanın dönüşünde İzel-Çelik-Ercan grubu kuruldu.

1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu ve bu grupla 2 albüm yaptı. Çelik Erişçi'nin 1992'de gruptan ayrılmasıyla 1993 yılında İzel-Ercan olarak "İşte Yeniden" albümünü yaptı. Bugüne dek 600'e yakın şarkı sözü 400'ü aşkın beste ve düzenleme yaptı. Ercan Saatçi Doğan Müzik Company (DMC) den ayrılarak Rec by Saatchi adında kendi şirketini kurdu.

Kaynak: Haber Merkezi