İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Sona Erdi

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun, Türk Ceza Kanunu'nun "suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma" suçları kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş mahkeme salonuna alındı. Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı. İmamoğlu, kimlik tespitiyle başlayan sorguda yaklaşık 2 saat savunma yaptı.

KARAR 2 SAAT SONRA AÇIKLANACAK

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararını, diğer kişilerin sorgularının tamamlanmasının ardından toplu olarak açıklayacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; hakim, Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararını 2 saat sonra açıklayacak.

İmamoğlu'nun sorgusunun bitmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu Çağlayan Adliyesi’nden ayrıldı. Dilek İmamoğlu, "Oyumu kullanmaya gidiyorum. Cumhurbaşkanı adayımı seçmek için oy kullanmaya gidiyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi