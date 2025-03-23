İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Sona Erdi

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadesi tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı. Hakim, Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararını 2 saat sonra açıklayacak.

Son Güncelleme:
İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Sona Erdi

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun, Türk Ceza Kanunu'nun "suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma" suçları kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş mahkeme salonuna alındı. Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı. İmamoğlu, kimlik tespitiyle başlayan sorguda yaklaşık 2 saat savunma yaptı.

KARAR 2 SAAT SONRA AÇIKLANACAK

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararını, diğer kişilerin sorgularının tamamlanmasının ardından toplu olarak açıklayacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; hakim, Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararını 2 saat sonra açıklayacak.

İmamoğlu'nun sorgusunun bitmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu Çağlayan Adliyesi’nden ayrıldı. Dilek İmamoğlu, "Oyumu kullanmaya gidiyorum. Cumhurbaşkanı adayımı seçmek için oy kullanmaya gidiyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
İmamoğlu ile Görüştü, Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu Saraçhane'ye Dönüyor İmamoğlu ile Görüştü, Özel Saraçhane'ye Dönüyor
Van Barosu'ndan Mansur Yavaş Hakkında Suç Duyurusu Van Barosu'ndan Mansur Yavaş Hakkında Suç Duyurusu
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Özgür Özel Yeniden Çağlayan Adliyesi'nde: 'Tiyatronun Son Bulmasını Bekliyoruz' Özgür Özel Yeniden Çağlayan Adliyesi'nde
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
Bakan Yerlikaya Duyurdu: 323 Kişi Gözaltına Alındı Bakan Yerlikaya Duyurdu, 323 Kişi Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Tutuklama Talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Tutuklama Talebi
İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Sona Erdi İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Sona Erdi
Ekrem İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Ekrem İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
Van Barosu'ndan Mansur Yavaş Hakkında Suç Duyurusu Van Barosu'ndan Mansur Yavaş Hakkında Suç Duyurusu
RTÜK'ten Medyaya 'Son' İmamoğlu Uyarısı RTÜK'ten Medyaya 'Son' İmamoğlu Uyarısı