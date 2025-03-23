Özgür Özel Yeniden Çağlayan Adliyesi'nde: 'Tiyatronun Son Bulmasını Bekliyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki halk buluşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu ile Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelmişti.

Adliyede savcılık ifadesi tamamlanan İmamoğlu ile görüşen Özel ve Dilek İmamoğlu yeniden Saraçhane'ye geçmişti. Özel, "Ümit ediyoruz savcılıktan mahkemeye sevk olmaz ama olduğu taktirde buraya gelip, o süreci de takip edeceğiz. Şimdilik, 1-1,5 saatlik bekleme süresi olacak. Çünkü tüm savcılıklarda alınan ifadeler bir yerde toplanacak. Ona göre de kararlar verilecek. Kim serbest. Adli kontrol talebi, başka talepler ya da tutuklanma talebi varsa bu hakimin vereceği karar. O evreye geçildiğinde mahkemeye tekrar geleceğiz. Ekrem Başkan, bize sürekli şöyle mesajlar veriyor. 'Bizim evimiz, Saraçhane, evimize sahip çıkalım.'" açıklamasını yapmıştı.

İmamoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım", "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesinin ardından Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Saraçhane'den Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti.

'TİYATRONUN SON BULMASINI BEKLİYORUZ'

İmamoğlu hakim karşısına çıktığında ailesi mahkemede olacak, CHP adına da Özel mahkemeye katılacak. Adliyeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, ''Vallahi biz adalet varsa hemen serbest bırakılmalarını bekliyoruz'' dedi.

Özel, bir basın mensubunun, ''Süreç bitene kadar burada mı olacaksınız?'' sorusuna, ''Buradayız. Ailesi mahkemeyi takip edecek. Parti adına ben takip edeceğim mahkemeyi. O konuda bir kısıtlama vardı o kısıtlamayı gerekli görüşmeleri yaparak bir şekilde parti adına genel başkanın ailesinin takip etmesi konusunda bir mutabakata varıldı. Arkadaşlarımız burada hazır olarak bekleyecekler'' yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, ''Avukatlar kararı internetten öğrendi. Ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna Özel, şunları söyledi:

''Bu konuda bir bilgim yok. Şimdi ne söylesem bugünün karmaşasında bundan haberim olmadı benim. Ancak avukatlara tebliğ edilmeden önce internete düştüyse biz bu tiyatroları defalarca izledik. Bugün de yeni bir oyun sergiliyorlar demektir. Bu savcılık ayağındaki tiyatronun son bulmasını ve mahkemede adaletin yerine gelmesini beklemekten başka çare yok. Beklentimiz o yönde.''

Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yeniden İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kaynak: ANKA