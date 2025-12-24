Sevil Atasoy Tek Tek Anlattı: Uyuşturucu Saçta Saklıdır, Ancak Rengi Çok Önemli...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye gündeminden düşmeyen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a yapılan uyuşturucu testinde saçından alınan örneğin pozitif; tırnak, idrar ve kandan alınan örneğin negatif çıkması kafaları karıştırdı. Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy ise merak edenler için bu tablonun sebeplerini anlattı.

Uyuşturucunun kandan çok çabuk atıldığını; esrar, kokain gibi maddelerin bazen 24 saat bazen 1-3 gün içinde atıldığını söyleyen Atasoy, saç örneğinde ise uyuşturucu örneğinin aylar boyunca kalabileceğini işaret etti.

'SAÇTA ÇOK UZUN SÜRE KALIYOR'

T24 yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Prof. Sevil Atasoy, konuyla ilgili "Uyuşturucu kandan çok çabuk atılır. Mesela esrar, kokain gibi maddeler bazen 24 saat bazen 1-3 gün içinde atılıyor. Uyuşturucu saçta uzun süre kalıyor. O nedenle saç adli tıp açısından son derece zengin bir bilgi deposudur. Saç bir ağacın yaş halkaları gibidir. Her santiminde geçmiş bir aya ait bulgular kalır" diye konuştu.

Durumu örneklendiren Atasoy, "Mesela son bir ay içinde uyuşturucu kullandıysanız, bu o bir santimlik saçta kayıtlıdır. 10 santim saçınız varsa, burada son 10 aya ait bulgular vardır. Geçen aya ait bulgular en dipte yeni çıkan ilk bir santim saçta saklıdır. Toplar damarlar cilt yüzeyine daha yakından geçer. Kandaki bilgiler baştaki kafatasına yakın damarlardan saç diplerine geçer…" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR, ERKEKLERE GÖRE DAHA DEZAVANTAJLI'

Saçtaki uyuşturucu konusunda kadınla erkek arasında bir eşitsizlik olduğunu anlatan Atasoy, "Erkeklerin bazıları saçsızdır. Hatta keldir. Dolayısıyla saçtan bilgi toplamak zordur. Gerçi saç köklerinde de birikir uyuşturucu ama kadınınki kadar kolay tahlil sonucu alamayabilirsiniz" dedi.

Saç kısa kesilmişse sadece son bir aya ait kullanım bilgisinin elde edilebileceğini vurgulayan adli tıp uzmanı, "Ama uzunsa mesela 10 santim ise o zaman son 10 aya ait bilgi elde edersiniz. Bu da sürekli kullanıcı olup olmadığınızı gösterir. Bu konuda da kadınlar dezavantajlıdır. Çünkü çoğunun saçı erkekten çok uzundur" bilgisini paylaştı.

'KOYU RENK SAÇ DAHA ÇOK BİLGİ TAŞIR'

Saç renginin etkisine de değinen Prof. Dr. Sevil Atasoy, "İncelik ve kalınlık değil ama koyu renk açık renk saça göre daha fazla bilgi depolar. Yani koyu renk saçlılar sarışınlara göre dezavantajlıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: T24