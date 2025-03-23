Van Barosu'ndan Mansur Yavaş Hakkında Suç Duyurusu

Van Barosu, Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de yaptığı konuşma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam saatlerinde Saraçhane'de yaptığı konuşmada “Dün Doğu’da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz.” dedi.

Yavaş'ın bu sözlerine Van Barosu'ndan tepki geldi. Van Barosu X hesabından yaptıkları açıklamada suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ilinde toplanma ve gösteri hakları hukuka aykırı şekilde kısıtlanan kitleye yönelik olarak, Şırnak ilinde Newroz Bayramı’nın barışçıl şekilde kutlanmasını ve emniyet güçleri tarafından çocuklara pamuk şeker verilmesini adeta bir suç işlenmişçesine ifade eden Mansur Yavaş’ın bu açıklamaları hakkında, baromuz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu vesileyle, Mansur Yavaş’ın anayasal hakların kullanılmasını değil, engellenmesini gündemine almasını; Kürt halkına yönelik saygısız ve kışkırtıcı tutumunu kınadığımızı belirtir, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz"

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Kaynak: Haber Merkezi

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