İmamoğlu ile Görüştü, Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu Saraçhane'ye Dönüyor

Özgür Özel, Saraçhane'deki halk buluşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu ile geldiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin alındığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden, Saraçhane'ye yeniden geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından Özel, şöyle konuştu:

"Ümit ediyoruz savcılıktan mahkemeye sevk olmaz ama olduğu taktirde buraya gelip, o süreci de takip edeceğiz. Şimdilik, 1-1,5 saatlik bekleme süresi olacak. Çünkü tüm savcılıklarda alınan ifadeler bir yerde toplanacak. Ona göre de kararlar verilecek. Kim serbest. Adli kontrol talebi, başka talepler ya da tutuklanma talebi varsa bu hakimin vereceği karar. O evreye geçildiğinde mahkemeye tekrar geleceğiz. Ekrem Başkan, bize sürekli şöyle mesajlar veriyor. 'Bizim evimiz, Saraçhane, evimize sahip çıkalım.'"

Kaynak: ANKA