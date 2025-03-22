İmamoğlu Tutuklanır mı? Özel Çağlayan'da Yanıtladı: 'Bu Gece Silivri'nin 'S'sine Tahammülümüz Yok'

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi. İmamoğlu'nun "yolsuzluk" dosyası ile ilgili savcılıkta ifade verme işlemi başladı.

Yüz binlerce vatandaş da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 4'üncü gününde de Saraçhane’ye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel belediyenin başkanlık binası önünde vatandaşlara seslendi.

Mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti.

Özel, Saraçhane'deki kalabalığa şöyle seslendi:

'ÇAĞLAYAN SİZE EMANET'

"Şimdi Dilek Hanım'la birlikte, Selim'le birlikte sizden selam için geri geleceğim. Sizden selam için, Çağlayan'a gitmeme, ona evladını götürmeme, ona Dilek Hanım'ı götürmeme, sizden, sizin selamlarınızı götürmeme müsaade var mı? Buradan Ekrem Başkan'a selam var mı? Dayanışma var mı? Türkiye'nin umudu yarınki sandığa sahip çıkmanın sözü var mı? Ekrem Başkan'ı seviyor muyuz? Birbirimizi seviyor muyuz? Ülkemizi seviyor muyuz? Bu kötü gidişe biz el koyduk. Bundan sonra da bunu, elimizi bu ülkeden, yanımızdakinin omzundan, girdiğimiz koldan çekmemeye, mücadeleyi meydan meydan, sokak sokak büyütmeye, bu tek adam rejimini sokakta, meydanda yenmeye, bu ülkeyi bir kez daha kurtarmaya hazır mıyız? Biz size güveniyoruz Çağlayan size emanet."

ADLİYEDE KONUŞTU:'HODRİ MEYDAN'

Adliye koridorunda avukatlar ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile selamlaşan Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, şöyle konuştu:

"Daha savcılık aşamasının ilki tamamlandı. Öyle kötü niyetli bilgi bize gelmedi. Takip ediyoruz. Biz aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul'un iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz. Yargılamanın, elbette yargılama olacak. Ekrem Başkan yargılamanın TRT'den canlı yayınlanmasını talep ediyor. Çünkü bir yalancı tanık ifadesi ile yeri yerinden oynattılar.

Hodri meydan. Elbette yargılama olsun. Ekrem Başkan işine gücüne devam etsin. Ama rakibinden korkmuyorsa Erdoğan, buradaki yargılamaları da TRT'den versin. Soruları da kanıtları da görsünler, cevapları da görsün herkes. Biz bu akşam Ekrem Başkan ile savcılık aşamasında beraberiz. Eğer hakim karşısına çıkarmaya kalkarlarsa, yapabilirler bunu."

'SİLİVRİ'NİN 'S'SİNE TAHAMMÜKÜMÜZ YOK'

Özel, sonrasında destek için İstanbul Adliyesi'ne gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Özgür Özel, burada da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem Bey'i alıp hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane’ye gitmeyi ümit ediyoruz. Silivri’yi aklımızdan bile geçirmek istemiyoruz. O ihtimali tüketmek gerekir. O ihtimal Türkiye ekonomisini, Türk dış politikasını dibe batırır. O ihtimal Türkiye'nin iç huzurunu mahveder. Ne Meclis artık çalışıp bir şey yapabilir ne de bu ülkenin yarınları için doğru adımlar atılabilir. Bütün ihtimaller tükenir, bütün uzlaşma ihtimallerini tüketirler, öyle bir ihtimale, bu gece Silivri’nin S’sine tahammülümüz yok bizim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi