Sağlık Bakanı Duyurdu, Eczacılar İçin Yeni Dönem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eczacılar için yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Memişoğlu, “Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz. Eczacılar sağlık sistemimizin değeri, eczaneler sağlık altyapımızın gücü. Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken sağlık ailemizin her bir ferdinin derdini dert bildiğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz” ifade

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Sağlık Bakanı Duyurdu, Eczacılar İçin Yeni Dönem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, eczacılar için devreye alınan yeni düzenlemeyi duyurdu. Memişoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle eczacılar için yeni dönemin başladığını vurguladı.

İlaçların karlılık oranlarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için önemli bir uygulamayı hayata geçirdiklerine dikkat çeken Memişoğlu, “Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz. Eczacılar sağlık sistemimizin değeri, eczaneler sağlık altyapımızın gücü. Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken sağlık ailemizin her bir ferdinin derdini dert bildiğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

Kaynak: DHA

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