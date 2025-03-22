Trump'ın Özel Temsilcisi Putin'i Öve Öve Bitiremedi

Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin çalışmalar sürerken, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i öve öve bitiremedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgiler verdi.

Witkoff, Putin’in kendisine karşı dürüst olduğunu söylerken, "Putin'i kötü bir adam olarak görmüyorum. O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider" dedi.

PUTİN TRUMP İÇİN DUA ETMİŞ

Öte yandan, Putin’in Trump’a düzenlenen suikast girişimin ardından, rahibiyle kişisede görüşüp Trump için dua ettiğini söyleyen Witkoff, “ABD Başkanı olabilir diye değil, çünkü onunla bir arkadaşlığı vardı ve arkadaşı için dua ediyordu” dedi.

Kaynak: İHA