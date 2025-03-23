İmamoğlu ile Özel Çağlayan'da Görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Dilek İmamoğlu Çağlayan'da kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre iki ayrı savcılıktaki ifadesi tamamlanan Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'da bulunan Özgür Özel'in görüşmesine izin verildi. Görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da yer aldı.

Görüşmenin ardından Özel ve Dilek İmamoğlu Saraçhane'ye gidiyor.

Kaynak: Haber Merkezi