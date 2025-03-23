PlayStation Türkiye'den Dikkat Çeken Paylaşım

PlayStation Türkiye'nin X hesabından 4 gündür gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı yapıldı. Paylaşımda PlayStation Türkiye, "X tuşunu fulledik" yazan bir görsel paylaştı.

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PlayStation Türkiye'den Dikkat Çeken Paylaşım

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde protesto gösterileri düzenlendi.

PlayStation Türkiye X hesabı, üniversitelilerin yoğun olarak katıldığı protesto eylemlerine gönderme olduğu düşünülen bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, üstünde "x tuşunu fulledik" yazan bir görsel paylaşıldı.

Paylaşılan görselde de protesto gösterisinde yan yana, arka arkaya duran vatandaşlara benzer oyun karakterleri yer aldı. Görselde "x tuşu"na karşılık olarak "yumruk kaldır" komutu yazıldığı görüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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