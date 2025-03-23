Bakan Yerlikaya Duyurdu: 323 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İBB soruşturması kapsamında tüm Türkiye'deki eylemlerle gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı.

Yerlikaya, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi