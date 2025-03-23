Saraçhane'de Polis Müdahalesi, Yaralılar Var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek protestoları tüm yurtta sürerken, Saraçhane’de bugün yoğun bir kalabalık vardı. Alanda yapılan konuşmaların ardından emniyet güçleri kalabalığa müdahale etti.

Müdahalenin ardından Saraçhane’de yaralananların olduğu bildirilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de durumu doğruladı.

''Bozdoğan'ı bahane ederek burada müdahalede bulundular. İçeride kafası gözü patlamış insanlar var. Sırf bu kalabalığı dağıtmak için binanın içine bir adım kalana kadar polisleri getirerek biber gazı sıktılar” diyen Çelik, ve açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu bir an önce görevine dönmelidir, buraya çökmelerine izin vermeyeceğiz. Biz buradan ayrılmayacağız. Bizi buradan çıkartamayacaklar. Ekrem İmamoğlu'nu önce Cumhurbaşkanı aday yapacağız sonra Cumhurbaşkanı yapacağız” ifadelerini kullandı.

'BOZDOĞAN'I BAHANE EDEREK SIKIŞTIRMAK İSTEDİLER'

Çelik'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Buraya tam dört gündür bütün yasaklamalara rağmen, internet erişimin kısıtlanmasına rağmen, yolların kapatılmasına rağmen yüz binler korku duvarlarını aşa aşa geliyorlar. Şu anda Ekrem Başkan, Çağlayan Adliyesi’nde ifade sürecinin içerisinde. Burada Bozdoğan’ı bahane ederek, bakın çok net söylüyorum. Bugün Sayın Vali ile yaklaşık 30-40 tane telefon konuşması gerçekleştirdim. Bozdoğan’ı bahane ederek, burada süreci bekleyen insanları süpüre süpüre, bina ile yol arasında sıkıştırmak istediler. Açtık belediyenin kapılarını, insanların üzerine gazı basarak, içeride yaralılar var. Şimdi ‘provokatör’ diyecekler. Başka şeyler söyleyecekler.

Ama içeride kafası, gözü patlamış 50 yaşında insanlar da var. Gençler de var. 60 yaşında insanlar da var. Sırf bu kalabalığı dağıtmak için binanın içerisine bir adım kalana kadar polisleri getirerek, insanların üzerine biber gazı sıktılar ve yaraladılar. Biz bu kalabalığı dağıtırız, sonra insanlar evlerine gider sanıyorlar. Yanılıyorlar. İnsanlar, yüz binler Saraçhane’ye hem ülkenin dört bir yanına bu haksızlık karşısında akmaya devam edecek. İnsanlar burada. Çadırı, reviri oluşturduk. Seyyar tuvaletlerimiz burada. Belediye binasının giriş kapıları açık.

Ekrem İmamoğlu bir an önce serbest bırakılıp, görevine dönmelidir. Talebimiz çok açık ve nettir. Sanıyorlarsa dışarıdaki kalabalığı gaz sıkarak dağıtacaklarını, buraya çökeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bizi buradan çıkartamazlar. Biz buradan çıkmayız. Biz buraya çökmelerine izin vermeyiz. Bu ülkenin umutlarını karartmalarına izin vermeyiz. Hem burada olacağız hem de yarın sandıkları kurup, Ekrem İmamoğlu’nu önce cumhurbaşkanı adayı, sonra cumhurbaşkanı yapıp, karanlığı yeneceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi