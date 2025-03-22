İBB Soruşturması Kapsamında Mehmet Ali Çalışkan Gözaltı Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltın alındı.

Çalışkan, gözaltı işlemlerinin yapılması amacıyla Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA