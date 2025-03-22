Eski AKP Milletvekili İshak Gazel'e Yeni Görev

AKP'nin önceki dönem Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Eski AKP Milletvekili İshak Gazel'e Yeni Görev

Parti tüzüğünün 79. maddesi kapsamında yapılan atamalarla İshak Gazel’in yanı sıra Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Isparta Milletvekili Recep Özel de aynı göreve getirildi.

Avukat kimliğiyle tanınan İshak Gazel, AKP'den 25., 26. ve 27. dönem Kütahya milletvekilliği yapmıştı.

Kaynak: İHA

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