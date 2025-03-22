CHP'li Adem'den İktidara Tepki: 'Krizden Rant Devşiriyorlar'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik kriz, adaletsizlik ve hukuksuzlukla mücadele ederken, iktidarın sürekli olarak rant düzeni oluşturduğunu ifade etti. Adem, "Halkın iradesine yönelik baskılar artarken, AKP iktidarı bir kez daha rant için düğmeye bastı" dedi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
CHP'li Adem'den İktidara Tepki: 'Krizden Rant Devşiriyorlar'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ormanlar, tarım arazileri ve kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekildiğini vurgulayarak, çiftçilerin üretim için mücadele ederken verimli toprakların elektrik santralleri için yağmalandığını belirtti. Adem, İstanbul halkının ulaşım hakkının gasp edildiğini ve belediyelerin projelerine el konulduğunu belirtti.

“Krizi yönetmek yerine, krizden rant devşiriyorlar. İnsanlar geçim sıkıntısıyla boğuşurken, sizler bir avuç yandaşı doyurma peşindesiniz." diyen Adem, "Resmi Gazete, artık kamu yararına kararların yayınlandığı bir mecra değil, yandaşlara servet aktarma bülteni haline gelmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken, Mehmet Cengiz’in elektrik şirketi için Ankara’nın Polatlı ilçesindeki verimli tarım arazileri ‘acele’ kamulaştırıldı. Türkiye’nin tahıl ambarı olan bu topraklar, buğday üretmek yerine bir şirketin ucuz elektrik üretmesi için gasp edildi. Köylünün elinden alınan araziler, yandaş müteahhitlere altın tepside sunuluyor." ifadelerini kullandı.

"Ormanlarımız yine bir gecede rant projelerine açılıyor. Adana’dan Muğla’ya, Trabzon’dan Antalya’ya kadar 12 ilde toplam 1 milyon 946 bin metrekare ormanlık alan yok edilecek. Antalya’nın en değerli bölgelerinden Konyaaltı’nda 1 milyon 605 bin metrekare orman alanının ranta açılması bunun en büyük göstergesidir." diye konuşan Adem, Çeşme’de kamuya ait arazilerin turizm ve ticaret alanına dönüştürülerek özelleştirilmesini hatırlatarak bu karara da tepki gösterdi.

İBB’ye ait Kazım Karabekir - Topağacı-Ümraniye metro hattının Ulaştırma Bakanlığı’na devredildiğini söyleyen Adem, "İstanbul’un ulaşımını engellemek, muhalefet belediyelerini iş yapamaz hale getirmek için her türlü ayak oyununa başvuruyorlar. AKP’li belediyeler için kaynak aktarılan düzenlemeler, muhalefet belediyeleri için bir silaha dönüşüyor. Halkın vergileriyle yapılan projeler, halka hizmet eden belediyelerden alınıyor." tepkisini dile getirdi.

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