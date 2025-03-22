Bakan Fidan Mısır Yolcusu

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Mısır’ın ev sahipliğinde başkent Kahire'de gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre Fidan toplantıda, Türkiye'nin 4 Mart'ta Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde kabul edilen Gazze'nin yeniden imarına yönelik plana desteğini doğrulayacak.

Fidan'ın Gazze'de ateşkesin müteakip aşamalarının bir an evvel hayata geçirilmesinin ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurgulaması bekleniyor. Gazze'ye insani yardımların yeniden başlatılmasının bölgedeki insani krizin hafifletilmesi bakımından hayati öneme sahip olduğunu ifade edecek olan Fidan, Filistin'in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak çabaları muhataplarıyla ele alacak.

NE OLMUŞTU?

Mısır öncülüğünde 4 Mart'ta düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Gazze'nin imarına ilişkin kabul edilen plan, 7 Mart'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin de desteğiyle onaylanmıştı.

Riyad'da 11 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan, Ürdün ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve Arap Ligi' nin Genel Sekreterleri, Gazze'de kalıcı barış ve kapsamlı bir barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulundurmakla görevlendirilmişti. Bu kapsamda tesis edilen Gazze Temas Grubu, Londra, Paris, New York, Washington, Ottava, Brüksel, Oslo, Madrid ve Amman'ın da aralarında bulunduğu çeşitli merkezlerde toplam 18 girişim gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA