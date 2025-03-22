İstanbul Valisi Davut Gül: Yargı Önünde Hesap Verecek

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen eylemlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Davut Gül, "Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır. Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi