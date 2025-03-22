İmamoğlu'nun İfade Vereceği Çağlayan Adliyesi'nde Sıkı Tedbir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "terör" ve "yolsuzluk" iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından bu akşam soruşturma kapsamında ifade vermek üzere getirileceği Çağlayan Adliyesi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Önlemler kapsamında Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde polis bazı noktaları bariyerlerle kapattı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları da konuşlandırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Kent Uzlaşısı" ile "Medya AŞ" başta olmak üzere bazı iştiraklerine yönelik ihale soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık'' suçlamaları yöneltilen Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'te ifadesi alındı. İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" ile ilgili yöneltiler suçlamalar konusunda ise emniyetteki ifadesi sürüyor.

İMAMOĞLU'NDAN SUÇLAMALARA RET

İmamoğlu emniyette verdiği ifadede, hakkındaki gizli tanık ifadeleri esas alınarak yöneltilen tüm sorulara, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" yanıtını verdi. Diğer suçlamaları da reddeden İmamoğlu, "Türkiye’nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konusu varken yukarıda sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibarıyla Türkiye’nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA