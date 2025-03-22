Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İfadesi Ortaya Çıktı

İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, eski iş ortağı Azat Barış ve çalışanı Hunav Altun hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında İmamoğlu dahil dört kişi gözaltına alınırken, Altun, Özdemir ve Barış’ın firari olduğu belirtildi.

ŞAHAN HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şahan’ın ifadesinde, hakkındaki iddiaları kabul etmediği ve suçlamaların asılsız olduğunu söylediği öğrenildi. Gizli tanık beyanlarını reddeden Şahan, "Benim terör örgütleriyle herhangi bir bağlantım yoktur. Örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem. Hiçbir örgütün talimatıyla hareket etmedim. Seçim sürecinden suç ya da suçlu çıkarılmaya çalışılması beyhudedir. Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum" dedi.

Şahan, diğer sorulara ilişkin ise yöneltilen suçlamaları tam olarak öğrendikten sonra detaylı beyanda bulunacağını ifade etti.

Kaynak: Habertürk