Dilek İmamoğlu Oyunu Kullandı: "Korkmuyoruz ve Asla Vazgeçmiyoruz"

19 Mart çarşamba günü gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, adliyeden oy kullanmak üzere ayrıldı. Oyunu kullanan İmamoğlu, "Asla korkmuyoruz" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için oy kullanacakları sandıkların bulunduğu yerlere gitti.

Özgür Özel, “(Sulh ceza hakimliğinin) Kararın açıklamasında yaklaşık iki saat, iki buçuk saat var. Daha bitmemiş başka ifadeler var. Onun için şimdi oyumu kullanmaya Saraçhane’ye gidiyorum. Ben bir saat sonra, Dilek Hanım da yaklaşık bir buçuk saat sonra buraya gelecek” dedi.

Dilek İmamoğlu Oyunu Kullandı: "Korkmuyoruz ve Asla Vazgeçmiyoruz" - Resim : 1

DİLEK İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI

Oy kullanan Dilek İmamoğlu, "Oyumuzu kullandık. Ekrem İmamoğlu'nun kendimi emanet ediyorum dediği milletimizi sandıklara davet ediyorum. Ekrem Başkan’a sahip çıkmak; demokrasi, adalet ve gelecek için oyumuzu kullanıyoruz. Günlerdir yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Dilek İmamoğlu Oyunu Kullandı: "Korkmuyoruz ve Asla Vazgeçmiyoruz" - Resim : 2

"KORKMUYORUZ ASLA VAZGEÇMİYORUZ"

Dilek İmamoğlu, "Korkmuyoruz ve asla vazgeçmiyoruz. Dayanışmayla ne kadar güçlü olduğumuzu, umutsuzluğu kabul etmediğimizi bugün oylarımızla bir kez daha gösteriyoruz. Bizim başımız dik, vicdanımız rahat. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Dilek İmamoğlu Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Türkiye İmamoğlu İçin Sandık Başında: CHP'de Oy Verme İşlemi Başladı CHP'de Oy Verme İşlemi Başladı
Murat Ongun'un Savcılıktaki İfadesi Ortaya Çıktı: 'Kimseye İtibar Suikastı Yapmadım' Murat Ongun'un Savcılıktaki İfadesi Ortaya Çıktı
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
ÇOK OKUNANLAR
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Tutuklama Talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Tutuklama Talebi
EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı! EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı!
İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Sona Erdi, Gözler Verilecek Kararda İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Sona Erdi, Gözler Verilecek Kararda
Yargıtay Son Noktayı Koydu: İznini Kullanmayanlar Yüzde 50 Zamlı Ödeme Alacak Yargıtay Son Noktayı Koydu: İznini Kullanmayanlar Yüzde 50 Zamlı Ödeme Alacak