Dilek İmamoğlu Oyunu Kullandı: "Korkmuyoruz ve Asla Vazgeçmiyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için oy kullanacakları sandıkların bulunduğu yerlere gitti.

Özgür Özel, “(Sulh ceza hakimliğinin) Kararın açıklamasında yaklaşık iki saat, iki buçuk saat var. Daha bitmemiş başka ifadeler var. Onun için şimdi oyumu kullanmaya Saraçhane’ye gidiyorum. Ben bir saat sonra, Dilek Hanım da yaklaşık bir buçuk saat sonra buraya gelecek” dedi.

DİLEK İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI

Oy kullanan Dilek İmamoğlu, "Oyumuzu kullandık. Ekrem İmamoğlu'nun kendimi emanet ediyorum dediği milletimizi sandıklara davet ediyorum. Ekrem Başkan’a sahip çıkmak; demokrasi, adalet ve gelecek için oyumuzu kullanıyoruz. Günlerdir yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"KORKMUYORUZ ASLA VAZGEÇMİYORUZ"

Dilek İmamoğlu, "Korkmuyoruz ve asla vazgeçmiyoruz. Dayanışmayla ne kadar güçlü olduğumuzu, umutsuzluğu kabul etmediğimizi bugün oylarımızla bir kez daha gösteriyoruz. Bizim başımız dik, vicdanımız rahat. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.