Türkiye İmamoğlu İçin Sandık Başında: CHP'de Oy Verme İşlemi Başladı

81 ilde kullanılacak oylarla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimde tek aday olarak yarışıyor. Parti üyesi olmayan vatandaşlar da “dayanışma sandığı” aracılığıyla İmamoğlu’na destek verebilecek.

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Türkiye İmamoğlu İçin Sandık Başında: CHP'de Oy Verme İşlemi Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı, bugün 81 ilde gerçekleştirilecek ön seçimle belirlenecek. Parti örgütünün denetiminde yapılacak seçimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışıyor.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. CHP üyeleri, il ve ilçe başkanlıkları, partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanabilecek. Seçimde, 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, her sandıkta en az 3 görevli olmak üzere toplamda 18 binden fazla görevli yer alacak. Oy verme işlemi 17.00’de sona erecek.

DAYANIŞMA SANDIĞI KURULDU

Seçimde, partili olmayan vatandaşların da desteklerini gösterebilmeleri için "dayanışma sandığı" kuruldu. Bu sandıkta CHP üyesi olmayan seçmenler de İmamoğlu lehine oy kullanabiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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