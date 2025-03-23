Olağanüstü Kurultay Kararı Neden Alındı? '10'a Yakın Vekil İçin Fezleke Hazırlığı...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltındayken, CHP lideri Özel 'olağanüstü kurultay' kararı aldıklarını duyurdu. Partiye kayyım atanma ihtimaline karşı bu yola başvurduklarını açıklayan Özel'in sözleri çok konuşuldu. CHP'nin apar topar kurultay kararı almasının perde arkası ortaya çıktı

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Olağanüstü Kurultay Kararı Neden Alındı? '10'a Yakın Vekil İçin Fezleke Hazırlığı...'

Türkiye 19 Mart’tan bu yana gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyor. 21 Mart'ta ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Siyaset gündemini sarsan gelişmelerin ardından CHP'nin apar topar neden bu kararı aldığı merak konusu oldu.

Olağanüstü Kurultay Kararı Neden Alındı? '10'a Yakın Vekil İçin Fezleke Hazırlığı...' - Resim : 1

Özel, bu kararının gerekçesini “partiye kayyım atanacağı ve 23 Mart’taki cumhurbaşkanlığı ön seçiminin engelleneceği” iddiaları olarak açıkladı.

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "Ankara’da yargı çevrelerini yakından takip eden ve kulakları açık bir dostumla konuştum." diye yazarak kurultay kararının perde arkasını yazdı.

Olağanüstü Kurultay Kararı Neden Alındı? '10'a Yakın Vekil İçin Fezleke Hazırlığı...' - Resim : 2

Erkin, yazısını şöyle sürdürdü:

"Dedi ki: 'İddiaya göre; 10’a yakın CHP’li vekil için fezleke hazırlığı var ve siyasi yasak istenecek. Bu arada kurultay soruşturmasıyla ilgili 50’den fazla delegeyle ilgili de işlem yapılacak. Bunun üzerine CHP yönetimi harekete geçti.' Peki 'kayyum' sorunu ortadan kalktı mı? CHP’li hukukçularla yaptığım görüşmelerde, 'Bize ulaşmış bir soruşturma yoktu ve biz de kurultay kararı aldık. Böylece kayyum tehlikesini savuşturduk' değerlendirmesi yaptılar."

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Kaynak: Nefes

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