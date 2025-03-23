CHP'den 'YSK Kurultay Başvurusunu İptal Etti' İddiasına Yanıt

CHP’nin 6 Nisan’da yapmayı planladığı Olağanüstü Kurultay’ın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Tarafından iptal edildiği iddiaları sosyal medyada yayılırken, CHP’den söz konusu iddialara yanıt geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi