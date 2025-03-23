İYİ Parti Lideri Dervişoğlu Çağlayan Adliyesi'nde

Gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliyedeki işlemleri sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin sürdüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 91 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlamasının ardından savcılık ifadeleri için adliyeye sevk edilmişti.

İfadelerin alınması için 34 savcı görevlendirilirken, İmamoğlu'nun iki soruşturmada da savcılık ifadelerinin tamamlandığı bildirilmişti.

Kaynak: ANKA