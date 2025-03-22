Çağlayan Adliyesi'ne Girmek İsteyen Avukatlara Biber Gazlı Müdahale

'Yolsuzluk' ve 'Terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Danışmanı Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da arasında bulunduğu kişiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi'nin etrafında toplanan avukatların adliye binasına girmesine izin verilmedi. Güvenlik görevlileri listeye göre avukatların içeriye alınacağını söyleyip duruşması olmayanın adliyeye giremeyeceğini belirtti. Binaya alınmayan avukatlar protesto ederken, polis barikat kurdu.

Bunun üzerine avukatlar ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Polisler, avukatlara biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: Haber Merkezi