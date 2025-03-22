Çağlayan Adliyesi'ne Girmek İsteyen Avukatlara Biber Gazlı Müdahale

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye önünde toplanan avukatların binaya girilmesine izin verilmedi. polis ekipleri, avukatlara biber gazıyla müdahale ediyor.

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'Yolsuzluk' ve 'Terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Danışmanı Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da arasında bulunduğu kişiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi'nin etrafında toplanan avukatların adliye binasına girmesine izin verilmedi. Güvenlik görevlileri listeye göre avukatların içeriye alınacağını söyleyip duruşması olmayanın adliyeye giremeyeceğini belirtti. Binaya alınmayan avukatlar protesto ederken, polis barikat kurdu.

Bunun üzerine avukatlar ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Polisler, avukatlara biber gazıyla müdahale etti.

Türkiye'nin Gözü Çağlayan'da... Ekrem İmamoğlu Adliyeye Sevk EdildiTürkiye'nin Gözü Çağlayan'da... Ekrem İmamoğlu Adliyeye Sevk EdildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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