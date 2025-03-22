İYİ Parti'den 'İmamoğlu' Kararı

CHP'nin İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye yaptığı çağrının ardından İYİ Parti'den de bir açıklama geldi. Açıklamada, “Demokrasiye sahip çıkmak için bu akşam Saraçhane’deyiz! Hukukun üstünlüğü ve millet iradesi için iftardan sahura kadar sürecek demokrasi nöbetinde yerimizi alacağız” denildi.

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İYİ Parti'den 'İmamoğlu' Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tüm yurtta tepkiler sürerken, 91 kişi adliyeye sevk edildi.

CHP’nin İmamoğlu’na destek için Saraçhane’de toplanma çağrısına İYİ Parti’den de karşılık geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Demokrasiye sahip çıkmak için bu akşam Saraçhane’deyiz! Hukukun üstünlüğü ve millet iradesi için iftardan sahura kadar sürecek demokrasi nöbetinde yerimizi alacağız” denildi.

Açıklamanın devamında, “Tüm İstanbul teşkilatlarımızı İYİ Parti bayraklarımızla en ön saflarda olmaya, adalet ve demokrasi için güçlü bir ses vermeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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