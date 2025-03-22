Bakanı Bolat’tan Tekirdağ’a Ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önce Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’e ardından da AKP İl Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi.

Bakanı Bolat’tan Tekirdağ’a Ziyaret

Bakan Ömer Bolat, bir dizi temasta bulunmak amacıyla Tekirdağ’a ziyaret etti.

İlk olarak Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’e makamında ziyaret gerçekleştiren Bolat, şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AKP İl Başkanlığı’na geçen Bakan Bolat, burada partililerle buluştu. Ziyaretlerin ardından programını sürdüren Bolat, kentteki temaslarına devam etti.

Bakan Bolat'ın ziyaretlerinde AKP milletvekilleri de hazır bulundu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı Tekirdağ
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
TMMOB ve TTB’den CHP’ye Ziyaret TMMOB ve TTB’den CHP’ye Ziyaret
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
İmamoğlu'nun İkinci İfadesi Ortaya Çıktı İmamoğlu'nun İkinci İfadesi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: Emekli Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme