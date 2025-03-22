Bakanı Bolat’tan Tekirdağ’a Ziyaret

Bakan Ömer Bolat, bir dizi temasta bulunmak amacıyla Tekirdağ’a ziyaret etti.

İlk olarak Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’e makamında ziyaret gerçekleştiren Bolat, şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AKP İl Başkanlığı’na geçen Bakan Bolat, burada partililerle buluştu. Ziyaretlerin ardından programını sürdüren Bolat, kentteki temaslarına devam etti.

Bakan Bolat'ın ziyaretlerinde AKP milletvekilleri de hazır bulundu.

Kaynak: İHA