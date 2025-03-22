TMMOB ve TTB’den CHP’ye Ziyaret

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, CHP’ye destek ziyaretleri devam ediyor.

Çarşamba gününden itibaren Saraçhane’deki İBB binasında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, STK ve sivil toplum örgütlerinin ziyaretlerini kabul ediyor.

Bu ziyaretler kapsamında bugün, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Alpay Azap ve beraberlerindeki heyetler, Saraçhane’ye gelerek CHP Genel Başkanı Özel ile görüştü.

Kaynak: ANKA