Türkiye'nin Gözü Çağlayan'da... İmamoğlu'nun Savcılık İfadeleri Sona Erdi, Özel ile Görüşecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor.

02.18 İMAMOĞLU İLE ÖZEL GÖRÜŞECEK

Halk TV'den Yiğitcan İlaslan'ın haberine göre İmamoğlu ile Çağlayan'da bulunan Özgür Özel'in görüşmesine izin verildi. İki isim dakikalar sonra bir araya gelecek.

01.52 İKİNCİ İFADESİ SONA ERDİ

İmamoğlu'nun 'Yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin Savcılıktaki ifade işlemleri sona erdi. İmamoğlu'nun ifadesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

00.20 ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞLAYAN'DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'den Çağlayan Adliyesi'ne geldi

23.54 ÖZEL VE DİLEK İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN'A GİDİYOR

Saraçhane'de vatandaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel, konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gitmek üzere yola çıktı..

23.50 'YOLSUZLUK' DOSYASINDAN İFADE VERİYOR

Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" dosyası ile ilgili savcılıkta ifade verme işlemi başladı.

23.17 İMAMOĞLU'NUN İLK İFADESİ BİTTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemi 1 saat sürdü.

22.05 İFADELER BAŞLADI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 91 şüphelinin ifade işlemleri başladı. Gözaltına alınan kişilerim ifadeleri, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli 4 savcı ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 30 savcı tarafından, başsavcı vekillerinin koordinesinde alınmaya başladı

İmamoğlu'nun 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındak22.00 sıralarında savcılıkta ifadesi alınmaya başlandı.

19.00 İMAMOĞLU AYRI ARAÇTA SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Danışmanı Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da arasında bulunduğu 91 kişi İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İmamoğlu'nun adliyeye ayrı bir araçla adliyeye getirildiği öğrenildi.

18.13 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İmamoğlu'nun adliyeye getirildiği sırada çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı.

VATANDAŞLAR YASAĞA RAĞMEN AKIN ETTİ

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, yasaklara rağmen Çağlayan Adliyesi çevresinde bir araya geldi.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu'ndan bir paylaşım daha geldi. CHP'nin yapacağı cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde tek aday olarak öne çıkan İmamoğlu, vatandaşları ön seçimde oy kullanmaya çağırdı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Milletimize çağrımdır; Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek. Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar. Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında 19 Mart Çarşamba günü yapılan açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki iddialarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İmamoğlu'nun ‘suç örgütü lideri’ sıfatıyla, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği belirtilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği öne sürüldü.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 100 kişinin isimleri şöyle:

"Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker."

TERÖR SORUŞTURMASI

Başsavcılıkça yapılan bir başka açıklamada ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

VATAN EMNİYET’E GÖTÜRÜLDÜLER

İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

İmamoğlu ve bazı şüphelilerin sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 adli tıp uzmanı ve 1 adli tıp teknisyenince gerçekleştirilirken, bazı şüphelilerin kontrolleri de çevre hastanelerde yapıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA