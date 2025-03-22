Burdur’da Korkunç Kaza, Duvara Çarpan Araç Alev Aldı

Burdur’un Bucak ilçesinde sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, bir evin balkon duvarına çarparak alevler içinde kaldı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur’da Korkunç Kaza, Duvara Çarpan Araç Alev Aldı

Kaza, Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi 2741 Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgilere göre, Servet K. (64) kontrolündeki 33 LN 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin balkon duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmında yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sürücü Servet K. ve araçta yolcu olarak bulunan Neslihan K. (12), çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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