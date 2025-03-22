Özgür Çelik'ten Hukukçulara 'Çağlayan' Çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tüm hukukçulara Çağlayan çağrısında bulundu.

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Özgür Çelik'ten Hukukçulara 'Çağlayan' Çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

Milletimizin Onurlu Hukukçularına Çağrımdır! Hukuk ve gerçek adaletten taraf onurlu tüm hukukçularımızı milletimizin hakkına, Ekrem Başkanımıza ve demokrasiye sahip çıkmak üzere cübbeleriyle “ifade saatinde” Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyoruz. Bu mücadele hepimizin!

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Kaynak: Haber Merkezi

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