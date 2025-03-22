Özgür Çelik'ten Hukukçulara 'Çağlayan' Çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

Milletimizin Onurlu Hukukçularına Çağrımdır! Hukuk ve gerçek adaletten taraf onurlu tüm hukukçularımızı milletimizin hakkına, Ekrem Başkanımıza ve demokrasiye sahip çıkmak üzere cübbeleriyle “ifade saatinde” Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyoruz. Bu mücadele hepimizin!

Milletimizin Onurlu Hukukçularına Çağrımdır!



Hukuk ve gerçek adaletten taraf onurlu tüm hukukçularımızı milletimizin hakkına, Ekrem Başkanımıza ve demokrasiye sahip çıkmak üzere cübbeleriyle “ifade saatinde” Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyoruz.



Bu mücadele hepimizin! pic.twitter.com/dTNYRd20wa — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi