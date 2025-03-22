Özgür Çelik'ten Hukukçulara 'Çağlayan' Çağrısı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tüm hukukçulara Çağlayan çağrısında bulundu.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in paylaşımı şu şekilde:
Milletimizin Onurlu Hukukçularına Çağrımdır! Hukuk ve gerçek adaletten taraf onurlu tüm hukukçularımızı milletimizin hakkına, Ekrem Başkanımıza ve demokrasiye sahip çıkmak üzere cübbeleriyle “ifade saatinde” Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyoruz. Bu mücadele hepimizin!
Milletimizin Onurlu Hukukçularına Çağrımdır!— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 22, 2025
Hukuk ve gerçek adaletten taraf onurlu tüm hukukçularımızı milletimizin hakkına, Ekrem Başkanımıza ve demokrasiye sahip çıkmak üzere cübbeleriyle “ifade saatinde” Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyoruz.
Bu mücadele hepimizin! pic.twitter.com/dTNYRd20wa
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: