CHP 23 Mart’ta Sandık Başına Gidiyor: CHP Üyesi Olmayanlar Nasıl Oy Kullanacak?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını tüm üyelerinin katılımıyla belirlemesinin ardından, işletilen süreç neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak belirlenmişti.

Planlan takvim neticesinde CHP, 23 Mart’ta 81 ilde sandık kurarak üyelerinin oylarıyla cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gideceğini duyurmuştu.

Ancak 19 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonla aralarında İBB Başkanı ve 23 Mart’taki seçimlere tek aday olarak gidecek Ekrem İmamoğlu gözaltı alınmıştı.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALININCA CHP KARAR DEĞİŞTİRDİ

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte CHP harekete geçerek, Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde sadece CHP üyelerinin değil dayanışmak isteyen tüm vatandaşların oy kullanabileceğini belirtti.

CHP tarafından yapılan açıklamada CHP üyeleri dışındaki vatandaşların da oy kullanabilmesi için ayrı bir sandık kurulacağı belirtilirken, oy pusulalarının ise aynı olacağı açıklandı.

Bu kapsamda 23 Mart Pazar günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 1.700.000 binden fazla CHP’li ve İmamoğlu’na desteğini göstermek isteyen vatandaşlar sandık başına giderek oy kullanabilecek.

CHP ÜYELERİ NASIL OY KULLANACAK?

CHP, ön seçim için oluşturduğu internet sitesi üzerinden üyelerinin ve dayanışma göstermek isteyen vatandaşların oy kullanabileceği sandıkları da kamuoyuyla paylaştı. CHP üyeleri, bu internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve üyelik sürecinde verdiği telefon numarası bilgilerini girerek oy verecekleri sandığa ulaşabilecek.

CHP ÜYESİ OLMAYAN VATANDAŞLAR NASIL OY KULLANACAK?

CHP üyesi olmayan vatandaşlar ise kurulan herhangi bir sandıkta oy kullanma hakkına sahip olacak. CHP, ön seçim için kurduğu internet sitesi üzerinden 23 Mart günü sandıkların kurulacağı bütün il ve ilçeleri yayımladı.

Öte yandan sandıkların kurulacağı ek noktalar dışında CHP üyesi olmayan vatandaşlar, sandıkların kurulacağı CHP il ve ilçe binalarına giderek oy kullanabilecek. Bu kapsamda, CHP tüm il ve ilçe binalarında sandık kurulacağını daha önce ilan etmişti.