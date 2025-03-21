Sertab Erener’den CHP İçin Özel İstek, Herkese Duyurdu

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 23 Mart günü yapılacak olan ön seçimi için takipçilerine ‘sandık’ çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Sertab Erener “Pazar günü 23 Mart oylamasının kapsamı genişletildi. CHP üyesi olmasanız da oy verebileceksiniz. İlçe CHP örgütünüzden mahallenizde nerede oy kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz” diyerek seslendi.

DAVALIK OLDU

Son olarak ünlü şarkıcının kendi şarkılarını paylaşmasının telif hakkı engeline takıldığı ortaya çıkmış, Tempa Müzik Şirketi'nin avukatlarının Erener'in eserlerini izinsiz yayınladığını öne sürerek hukuki süreç başlattığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi