Özgür Özel Açıkladı! İmamoğlu İle Birlikte Gözaltı Kararı Verilen 106 Kişi Kim?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 90 kişinin İBB'ye yönelik "terör" ve "yolsuzluk" iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde tepkiler devam ediyor. Soruşturmada toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Saraçhane'de yaptığı konuşmada bu kişilerin kim olduğuna dair açıklama yaptı. Özel, dün akşam 1 milyon kişinin katıldığını söylediği Saraçhane mitingine yer vermediği için merkez medyaya da tepki gösterdi.

'İHALEYE İMZA ATANLARI DA ALABİLİRLER'

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Futbol terimlerini kullanan iki siyasetçi; biri Cumhurbaşkanımız, diğeri bir sonraki Cumhurbaşkanımız. 'Ben hiç kırmızı kart yemedim' diyen Erdoğan'a 'Ben hiç gol yemem, iyi kaleciyim' diyen İmamoğlu gol attı. Seçimlerde deviremedikleri İmamoğlu'na yargı sopası sallıyorlar.

Gizlilik kararı verilen bir soruşturmaya etki etmeden bir şeyler söyleyeceğim. Şu anda 106 kişi için gözaltı kararı var. İBB'nin ismi anılan şirketlerinde ihale alan kim varsa isimleri alınmış ve evlerinden alınmış. Yani bizimle hiç alakası olmayan kişiler de var. Bu mantıkla giderseniz, herkesi alabilirsiniz. İhaleye imza atanları da alırsınız. A Haber'e gideyim, sorsunlar anlatayım.

'GÖZALTINA ALINAN BİR KİŞİ HEMEN SERBEST BIRAKILDI'

Gizli tanık naylon fatura diyor, bu ciddi bir iddia. O halde bunu nasıl yaptığını anlatması gerek. İBB ile ilgili algı operasyonu yapan şirket, naylon fatura kestiğini söylediği şirket. İletişim Başkanımız bir firmaya yetki vermiş arkadaşlar, herhalde algı operasyonu yapıyor dediği şirkete vermez.

4.5G firmasına yetki vermiş, bütün bakanlıklardan İletişim Başkanlığına milyarlarca TL alan bir firma ve bu arkadaşımız 2019'daki seçimden önce de 2015'ten beri İBB'de çalışıyor. Bu arkadaşımız AKP döneminde de İBB ile çalışan biri. Bu arkadaşımızı gitmişler, evinden çoluğunun çocuğunun önünden gözaltına almışlar. Serdar Haydanlı, gözaltına alındıktan sonra direkt şubeden serbest bırakılmış. 'Niye aldınız bunu' dediler muhtemelen. Gizli tanığın naylon fatura kesiyor dediği kişi.

'EKREM BAŞKAN 'İHALEYİ KAZANAN ALIR' DİYOR'

Bu adamın adının geçtiği bir sürü haber var, bakın. A Haber, TRT, Sabah hepsi haberini yapmışlar adamın, sonra da kaldırmışlar. Serdar Haydanlı neden şubeden serbest bırakıldı? Sözleşmesi 2021'de biten bu adamın Tayyip Bey olsa hemen ilk günden gırtlağına çökerdi. Ama Ekrem başkan öyle biri değil. 'Adam açık ihalede kazanmış, yine kazanırsa yine alır' diyor.

'MİLYONLUK MİTİNGİ GÖRMEDİNİZ'

Merkez medyaya sesleniyorum. O kanalların izleyicisinin yüzde 70'i bizim seçmenimizken, milyonluk mitingi görmediniz. Tüketimden gelen gücünüzü diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım, görmeyin. Hadi penguen devam edin. Hadi penguen göstermeye devam edin. Gezinin ilk 2 günü 3 günü olduğu gibi.

'TARAFSIZ OLUN YA DA ARTIK KARŞINIZDAYIZ'

Hadi bana diyor çok telefon geliyormuş yukarıdan. Aşağıdan telefon getireceğim size, aşağıdan, milyonlardan, 10 milyonlardan. Restoranını açacaksın, yemeği bize satacaksın. Marketinden bize alışveriş yapacaksın. Yurt dışından getirdiğin arabayı benim seçmenime satacaksın. Sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafınızdayız.

1 milyonluk gece mitingimizi görmedikten sonra genel yayın yönetmenimiz sizinle bir kahve içmek istiyor diyemezsiniz. 1 kahvenin 40 yıl hatırı var, 1 alçaklığın benim hafızamda yeri de 40 yıl."

Kaynak: Haber Merkezi