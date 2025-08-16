Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde yangınlarda, Bursa / İznik, Zonguldak / Merkez, Bartın / Amasra, Muğla / Fethiye, Balıkesir / Edremit yangınlarında tam kontrol sağlandığını, Adıyaman / Besni ve Balıkesir Erdek yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı

Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde etkili olan orman yangınlarına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yumaklı, Bursa / İznik, Zonguldak / Merkez, Bartın / Amasra, Muğla / Fethiye ve Balıkesir / Edremit’te çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Ayrıca Adıyaman / Besni ve Balıkesir / Erdek’teki yangınların da büyük ölçüde denetim altına alındığını belirtti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yurt genelindeki orman yangınlarına karşı hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı. Hava araçları, kara ekipmanları ve ekiplerin gece gündüz demeden görev başında olduklarını ifade etti.

'BÜYÜK ORANDA KIRILDI'

Açıklamasında, Kocaeli / Karamürsel, Karaman / Ermenek ve Afyonkarahisar / Bolvadin bölgelerinde çıkan yangınlarda da ekiplerin gün boyunca süren yoğun çabaları sayesinde alevlerin enerjisinin büyük oranda kırıldığını kaydetti.

Bakan Yumaklı açıklamasında, “Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

Kocaeli Yanıyor! Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü, Tahliyeler BaşladıKocaeli Yanıyor! Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü, Tahliyeler BaşladıGüncel
Silifke'de Alevlerle Yoğun Mücadele! Yangının Ortasından Geçen Ekiplerin Zor Anları KameradaSilifke'de Alevlerle Yoğun Mücadele! Yangının Ortasından Geçen Ekiplerin Zor Anları KameradaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İbrahim Yumaklı Orman yangınları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Mesajı
Dev Banka Tarih Verdi: Altında Yeni Rekor Yolda, Piyasaları Kasıp Kavuracak! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı! 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!
Trump ve Putin 7 Yıl Sonra Bir Arada! Görüşme Başladı Trump ve Putin 7 Yıl Sonra Bir Arada
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar
Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı
Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif! Türkiye’de İlk Kez Görüldü Türkiye’de İlk Kez Görüldü
Gazze’de Hastaneler Yine Hedefte! İsrail Bir Kez Daha Bombaladı Gazze’de Hastaneler Yine Hedefte! İsrail 13. Kez Bombaladı
Değişimiyle Sık Sık Gündeme Geliyor… Zeynep Koçak’tan Takipçisine Olay Yanıt Değişimiyle Gündemde.. Takipçisine Olay Yanıt