Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde etkili olan orman yangınlarına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yumaklı, Bursa / İznik, Zonguldak / Merkez, Bartın / Amasra, Muğla / Fethiye ve Balıkesir / Edremit’te çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Ayrıca Adıyaman / Besni ve Balıkesir / Erdek’teki yangınların da büyük ölçüde denetim altına alındığını belirtti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yurt genelindeki orman yangınlarına karşı hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı. Hava araçları, kara ekipmanları ve ekiplerin gece gündüz demeden görev başında olduklarını ifade etti.

'BÜYÜK ORANDA KIRILDI'

Açıklamasında, Kocaeli / Karamürsel, Karaman / Ermenek ve Afyonkarahisar / Bolvadin bölgelerinde çıkan yangınlarda da ekiplerin gün boyunca süren yoğun çabaları sayesinde alevlerin enerjisinin büyük oranda kırıldığını kaydetti.

Bakan Yumaklı açıklamasında, “Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA