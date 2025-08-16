Değişimiyle Sık Sık Gündeme Geliyor… Zeynep Koçak’tan Takipçisine Olay Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ sayesinde geniş kitlelerce tanınan ve bir süre şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya üzerinden düzenli olarak paylaşımlarına devam ediyor.

Ünlü oyuncu, bu defa takipçilerinden birinin 'Şok oldum neden bir insan kendine bunu yapar' şeklindeki yorumuna cevap verdi.

Koçak, yanıtında “Özür dilerim bu kadar şok olacağınızı bilsem yapmazdım...” ifadelerini kullandı.

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

27 Ağustos 1983 tarihinde doğan Zeynep Koçak, televizyon ekranlarında özellikle Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın ilk sezonunda yer alarak dikkat çekti. 2008-2011 yılları arasında bu yapımda sahne alan Koçak, aynı dönemde şarkıcı Oğuzhan Koç ile romantik bir ilişki yaşamış, ancak sonrasında yollarını ayırmışlardı.

Oyuncu, 2009 yılında Neşeli Hayat, 2010’da Çok Film Hareketler Bunlar, 2016’da ise Küçük Esnaf gibi yapımlarda rol aldı.

TED Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koçak, eğitim hayatı süresince klip ve kısa film yönetmenliği alanında çalışmalar yaptı. Özellikle “Tik Tak” adlı animasyon kısa filmi, Cannes da dahil olmak üzere 20’den fazla uluslararası festivalden ödül kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi