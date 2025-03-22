Abdullah Gül'den Çok Konuşulacak 'İmamoğlu' Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 107 kişi hakkında terör ve yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İmamoğlu, 19 Mart'ta evinden gözaltına alındı.

ABDULLAH GÜL'DEN AÇIKLAMA

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sıcak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karar gazetesinden Mehmet Ocaktan'a konuşan Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili de açıklama yaptı.

"BİZE YAPILANLAR İMAMOĞLU'NA YAPILMAMALI"

Gül, "Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu’na da yapılmamalı. Saati geriye alma, benzer sıkıntıları tekrar yaşama lüksümüz yok. Buna zemin hazırlayacak girişimlere de hiç gerek yoktu." dedi.

"TÜRKİYE KAYBEDER"

"Bu tür çalkantılar, Türkiye’de hiçbir kesime ne iktidara ne de muhalefete hayır getirmedi, getirmez de. Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder." diye konuşan Gül, iktidar ve muhalefet arasındaki gerginliğin yatıştırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Karar