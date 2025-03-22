Gözaltında 4. Gün... İmamoğlu Savcılığa Ne Zaman Sevk Edilecek?

19 Mart'ta evinden gözaltına alınan ve 4 gündür Vatan Emniyet'te tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bugün akşam saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun bugün saat 21.00'de adliyeye götürüleceğini açıkladı.

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Gözaltında 4. Gün... İmamoğlu Savcılığa Ne Zaman Sevk Edilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı evinden gözaltına alındı. Hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu, 4 gündür Vatan Emniyet'te tutuluyor.

Gözaltında 4. Gün... İmamoğlu Savcılığa Ne Zaman Sevk Edilecek? - Resim : 1

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri dün tamamlandı. 4,5 saat ifade veren İmamoğlu, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. İmamoğlu'nun ne zaman savcılığa sevk edileceği de merak konusuydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün bir açıklama geldi.

Gözaltında 4. Gün... İmamoğlu Savcılığa Ne Zaman Sevk Edilecek? - Resim : 2

Açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi. İmamoğlu'nun bugün 21.00'de savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta sabah saatlerinde açıklama yaparak iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. 90 kişi gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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