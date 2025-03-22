Gözaltındaki İmamoğlu'ndan 'Ekonomi' Tepkisi! 'Üç Gündür Eriyoruz'

Gözaltında dördüncü gününü geçiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu siyasi darbe yüzünden üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyor" diyerek ekonomik krizi sona erdirme sözü verdi.

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan 'Ekonomi' Tepkisi! 'Üç Gündür Eriyoruz'

19 Mart günü "terör" ve "yolsuzluk" iddialarıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından bir paylaşım daha yapıldı. Gözaltına alınması sonrası Türk Lirası'nda tarihi değer kaybı ve borsada büyük kayıp meydana gelen İmamoğlu, bu durumdan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

İmamoğlu'nun X hesabındaki paylaşımda, "Çok üzülüyorum, olan yine milletimize oluyor. Bizim üzerimizden milletin iradesine vurdukları bu darbe, yıllardır harap hale getirdikleri ekonomimizi ve Türkiye’nin geleceğini daha büyük bir tehlikeye sokuyor. Bu siyasi darbe yüzünden üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyor" ifadeleri kullanıldı.

'EKONOMİK KRİZİ BİTİRECEĞİZ'

İBB Başkanı'nın paylaşımının devamında da şu ifadeler yer aldı:

"Kendi bozdukları ekonomiyi millete çile çektirerek düzeltmeye çalışanlar, yine milletimizin sırtına kaldırması güç bir yük yüklüyorlar. Allah şahittir, biz milletimize çektirdikleri çile azalsın diye çalıştık. Milletimiz biraz da olsa nefes alsın diye çalıştık. İnsanımız bu ekonomik krizde kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin diye canla başla çalıştık. Milletimiz bunu gördüğü için bizden desteğini hiç esirgemedi. Bu samimi destek yüzünden bizi hapse, insanımızı da yokluğa mahkum etmek istiyorlar. Milletimize sesleniyorum: Sizin desteğinizle önce bu darbeyi yeneceğiz, sonra da bize bunu yaşatanlar göndereceğiz. Bu fedakar ve çalışkan millete yaşattıkları ekonomik krizi de çileyi de biz bitireceğiz!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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