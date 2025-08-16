Gazze’de Hastaneler Yine Hedefte! İsrail Bir Kez Daha Bombaladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Açıklamada, saldırının Gazze’deki sağlık altyapısını kasıtlı olarak devre dışı bırakma amacı taşıdığı vurgulandı. Ayrıca İsrail ordusunun Cuma günü gerçekleştirdiği saldırıda, hastane yerleşkesinde bulunan ve özellikle poliklinik bölümü üzerinde kurulu olan bir mülteci çadırının hedef alındığı ifade edildi.

Saldırı sonucunda iki kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı belirtilirken, hastanenin ciddi yapısal zarar gördüğü ve tedavi gören onlarca hastanın hayati risk altına girdiği bildirildi.

Açıklamada, bu saldırılardan hem İsrail’in hem de ona destek veren ülkelerin sorumlu olduğu dile getirildi. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara ise sağlık tesislerinin korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

