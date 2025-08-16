Gazze’de Hastaneler Yine Hedefte! İsrail Bir Kez Daha Bombaladı

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Aksa Şehitleri Hastanesi’ni bir kez daha hedef aldığı ve bunun 7 Ekim 2023’ten bu yana hastaneye yönelik gerçekleştirilen 13. saldırı olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Gazze’de Hastaneler Yine Hedefte! İsrail Bir Kez Daha Bombaladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Açıklamada, saldırının Gazze’deki sağlık altyapısını kasıtlı olarak devre dışı bırakma amacı taşıdığı vurgulandı. Ayrıca İsrail ordusunun Cuma günü gerçekleştirdiği saldırıda, hastane yerleşkesinde bulunan ve özellikle poliklinik bölümü üzerinde kurulu olan bir mülteci çadırının hedef alındığı ifade edildi.

Saldırı sonucunda iki kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı belirtilirken, hastanenin ciddi yapısal zarar gördüğü ve tedavi gören onlarca hastanın hayati risk altına girdiği bildirildi.

Açıklamada, bu saldırılardan hem İsrail’in hem de ona destek veren ülkelerin sorumlu olduğu dile getirildi. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara ise sağlık tesislerinin korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Gazze Açlıktan Ölürken... Netanyahu Tüm Kapıları KapattıGazze Açlıktan Ölürken... Netanyahu Tüm Kapıları KapattıDünya
İsrail'den 1 Milyon Kişiye Sürgün Tehdidi! Hazırlıklar Başladı, Yedek Askerler Devredeİsrail'den 1 Milyon Kişiye Sürgün Tehdidi! Hazırlıklar Başladı, Yedek Askerler DevredeDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular! Havalimanı Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular!
New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME'a kapak oldu New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME'a kapak oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı! 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!
Danimarka'da Yolcu Treni Raydan Çıktı! Çok Sayıda Yaralı Var Danimarka'da Yolcu Treni Raydan Çıktı! Yaralılar Var
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar
Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı
Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif! Türkiye’de İlk Kez Görüldü Türkiye’de İlk Kez Görüldü
Gazze’de Hastaneler Yine Hedefte! İsrail Bir Kez Daha Bombaladı Gazze’de Hastaneler Yine Hedefte! İsrail 13. Kez Bombaladı
Değişimiyle Sık Sık Gündeme Geliyor… Zeynep Koçak’tan Takipçisine Olay Yanıt Değişimiyle Gündemde.. Takipçisine Olay Yanıt