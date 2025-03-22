Yasadışı Silah Operasyonunda 1 Gözaltı

Kırıkkale'de yasa dışı silahlanma ile mücadele kapsamında bir şahsın evine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir tüfek ele geçirilirken şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Yasadışı Silah Operasyonunda 1 Gözaltı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı silahlanmanın önüne geçebilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında R.Y. isimli şahsın evinde arama gerçekleştirildi.

Arama neticesinde evde 1 adet tüfek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Operasyonun, yasa dışı silahlanma ile mücadele kapsamında düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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