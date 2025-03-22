Yasadışı Silah Operasyonunda 1 Gözaltı
Kırıkkale'de yasa dışı silahlanma ile mücadele kapsamında bir şahsın evine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir tüfek ele geçirilirken şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı silahlanmanın önüne geçebilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında R.Y. isimli şahsın evinde arama gerçekleştirildi.
Arama neticesinde evde 1 adet tüfek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Operasyonun, yasa dışı silahlanma ile mücadele kapsamında düzenlendiği bildirildi.
Kaynak: İHA