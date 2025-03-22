Kars'ta Boynu Kırılan Yaşlı Kadın İçin Ekipler Seferber Oldu

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyünde, kar ve tipi nedeniyle ulaşımın zorlaştığı bir bölgede düşerek boynunu kıran 76 yaşındaki Şahhanım Çeğilli için ekipler seferber oldu.

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Kars'ta Boynu Kırılan Yaşlı Kadın İçin Ekipler Seferber Oldu

Köyün 2 bin 161 metre yükseklikteki noktası, kar nedeniyle ulaşıma kapanınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Fakat yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden ambulans köye ulaşmakta güçlük yaşadı. Bu durumu fark eden İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak ambulansın geçişine imkan sağladı.

Sağlık ekiplerinin evde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Çeğilli hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alındı ve Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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