Kars'ta Boynu Kırılan Yaşlı Kadın İçin Ekipler Seferber Oldu

Köyün 2 bin 161 metre yükseklikteki noktası, kar nedeniyle ulaşıma kapanınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Fakat yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden ambulans köye ulaşmakta güçlük yaşadı. Bu durumu fark eden İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak ambulansın geçişine imkan sağladı.

Sağlık ekiplerinin evde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Çeğilli hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alındı ve Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaynak: İHA