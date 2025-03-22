Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı, Aralarında Çocuklar da Var

Marmaris'te Öğlan Boğuldu Burnu mevkisinde karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede 5’i çocuk 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı, Aralarında Çocuklar da Var

Muğla'nın Marmaris ilçesi Oğlan Boğuldu Burnu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 9 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı.

Sahil Güvenlikten İHA’lı Göçmen OperasyonuSahil Güvenlikten İHA’lı Göçmen OperasyonuGüncel

Kaynak: İHA

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Sahil Güvenlikten İHA’lı Göçmen Operasyonu Sahil Güvenlikten İHA’lı Göçmen Operasyonu
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