Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı, Aralarında Çocuklar da Var

Muğla'nın Marmaris ilçesi Oğlan Boğuldu Burnu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 9 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı.

Kaynak: İHA