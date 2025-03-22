Sahil Güvenlikten İHA’lı Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında hareket halindeki bir lastik bot, Sahil Güvenlik'in insansız hava aracıyla belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler denizden önü kesilen bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlikten İHA’lı Göçmen Operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Mart günü saat 03.50 sularında, denizde seyreden ve içerisinde göçmenlerin olduğu tespit edilen lastik botu, insansız hava aracı (İHA) ile belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği değerlendirilen 32 göçmen yakalandı.

Sudan, Etiyopya, Somali, Sierra Leone ve Liberya uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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