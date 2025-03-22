Bursa’da Ahşap Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan kazada kontrolden çıkan ahşap yüklü kamyon devrildi. Kaza sonucu kamyon sürücüsü yaralandı.

Bursa’da Ahşap Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişindeki köprülü kavşakta yaşandı.

Bursa'dan gelip İnegöl yönüne dönüş yapmakta olan Cengiz K. (44) idaresindeki 35 CZZ 70 plakalı ahşap palet yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, kamyon dorsesindeki paketler ise yola saçıldı. Yaralı sürücü kaza yerine yönlendirilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa’da Ahşap Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu - Resim : 1

Araç, ekiplerin yoğun çalışması neticesinde çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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