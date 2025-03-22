Öldürülüp Evi Ateşe Verilen Kadın İçin 1 Şüpheli Tutuklandı

12 Mart akşamı, Kargı ilçesinin Akkise köyünde meydana gelen olayda, Eşref Kış (82) teravih namazı için camiye gitti. Namazdan dönen Eşref Kış, evinden duman yükseldiğini fark etti. Evinin kapısını açan Kış, alevlere müdahale etmeye çalışırken, aynı zamanda eşi Hatice Kış’ı kurtarmaya gayret etti. Komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BELİRLENDİ

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan sağlık kontrollerinde Hatice Kış’ın 8 bıçak darbesiyle öldüğü tespit edildi. Jandarma, cinayeti işleyen kişinin ya da kişilerin, Hatice Kış’ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan altınları çaldıktan sonra evi ateşe verdiğini belirledi. Hatice Kış, 14 Mart’ta köydeki aile kabristanına defnedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kargı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri köydeki çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili şüpheli olarak Murat A., "Kasten öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Murat A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA