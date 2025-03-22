Cezaevinden İzinli Çıktı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Siirt’te otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ahmet Batur’un cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Yaşanan kazada 1 kişi ise ağır yaralandı.

Cezaevinden İzinli Çıktı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kaza, dün 17.00 sıralarında Bitlis-Siirt kara yolu Yenice köyü mevkisinde yaşandı. Ömer E. yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil ile 14 ABN 926 plakalı TIR kazaya karıştı.

Kazada sürücü Ömer E. ile Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktığı öğrenilen Ahmet Baturi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Batur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Ömer E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Cezaevinden izinli olarak çıkan ve ailesinin yanına gittiği öğrenilen Batur'un cenazesi, defnedilmek üzere Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyüne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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